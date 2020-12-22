У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148107-novyy-shtam-koronavirusu-u-biontech-rozpovily-chy-zmoje-vakcyna-yogo-zupynyty.html

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У Великій Британії останнім часом широко поширився новий штам коронавірусу, котрий, як вважається, можу бути більш заразним за «оригінал».

У компанії BioNTech вважають, що їхня вакцина, створена нещодавно у співпраці із Pfizer, буде ефективною і проти «британського» штаму коронавірусу, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на dpa.

Ми вже протестували вакцину проти приблизно 20 інших варіантів вірусу з іншими мутаціями. Імунна відповідь, викликана нашою вакциною, завжди інактивував усі форми вірусу, — зазначив гендиректор і співзасновник BioNTech Угур Шахін.

Тож, на думку Шахіна, з наукової точки зору ймовірність того, що препарат буде ефективний проти нового штаму коронавірусу, є досить високою.

Водночас він зазначив, що BioNTech планує більш детально вивчити дію вакцини на цей штам. За його словами, відповідні дослідження триватимуть приблизно два тижні.

Однак ми впевнені, що це суттєво не вплине на механізм дії (препарату — ред.), — наголосив Шахін.



Окрім Британії, випадки інфікування новим штамом коронавірусу зафіксували у ще кількох країнах. Серед них — Австралія, Ісландія, Італія, Нідерланди та Данія. Водночас у ВООЗ зазначають, що схожий штам, виявлений у Південній Африці, не пов’язаний із британським.

Нагадаємо, наразі немає доказів того, що новий штам коронавірусу є більш смертельним.