В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n148107-novyy-shtamm-koronavirusa-v-biontech-rasskazali-smojet-li-vakcina-ego-ostanovit.html

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В Великобритании в последнее время широко распространился новый штамм коронавируса, который, как считается, могу быть более заразным, чем «оригинал».

В компании BioNTech считают, что их вакцина, созданная недавно в сотрудничестве с Pfizer, будет эффективной и против «британского» штамма коронавируса, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на dpa.

Мы уже протестировали вакцину против примерно 20 других вариантов вируса с другими мутациями. Иммунный ответ, вызванный нашей вакциной, всегда инактивировал все формы вируса, — отметил гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

Поэтому, по мнению Шахина, с научной точки зрения вероятность того, что препарат будет эффективен против нового штамма коронавируса, достаточно высока.

В то же время он отметил, что BioNTech планирует более детально изучить действие вакцины на этот штамм. По его словам, соответствующие исследования будут продолжаться около двух недель.

Однако мы уверены, что это существенно не повлияет на механизм действия (препарата — ред.), — подчеркнул Шахин.



Кроме Великобритании, случаи инфицирования новым штаммом коронавируса зафиксировали в еще нескольких странах. Среди них — Австралия, Исландия, Италия, Нидерланды и Дания. В то же время в ВОЗ отмечают, что подобный штамм, обнаруженный в Южной Африке, не связан с британским.

Напомним, пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса является более смертельным.