Антарктида. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148106-status-edinstvennogo-materika-bez-koronavirusa-utratila-antarktida.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться и захватил все континенты. Теперь Антарктида перестала быть единственным континентом, на котором не было обнаружено случаев инфицирования коронавирусом.

Коронавирус обнаружили у 36 человек на чилийской исследовательской станции. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Сообщается, что среди заразившихся инфекцией 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили. Теперь больные находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо, за их состоянием наблюдают медики. У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

Отметим, что O’Higgins — одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктиде. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова. Несмотря на то, что в Антарктиде никто не живет, за зиму там побывали около тысячи исследователей и ученых, которые занимаются изучением материка.

Напомним, ранее мы сообщали, что дед тает со слишком высокой скоростью под ледником Сирасе в Восточной Антарктиде из-за продолжающегося притока теплой морской воды в залив Лютцов-Хольм. Исследователи из Японии пришли к выводу, что причиной этому является нетипичная горячая точка. Ее нашли во время научной экспедиции на ледоколе в январе и феврале 2017 года, когда корабль зашел в замерзший залив Лютцов-Хольм.