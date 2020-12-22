Антарктида. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148106-status-iedynogo-materyka-bez-koronavirusu-vtratyla-antarktyda.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися, він захопив усі континенти. Тепер Антарктида перестала бути єдиним континентом, на якому не було виявлено випадків інфікування коронавірусом.

Коронавірус виявили у 36 осіб на чилійській дослідницькій станції. Про це повідомляє австралійський телеканал ABC.

Повідомляється, що серед тих, що заразилися інфекцією 26 чилійських військових і 10 осіб з обслуговуючого персоналу. Їх евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі. Тепер хворі перебувають на самоізоляції та відчувають себе добре, за їхнім станом спостерігають медики. У трьох членів екіпажу корабля, який прибув на допомогу базі, теж виявили коронавірус.

Зазначимо, що O’Higgins — одна з 13 діючих чилійських баз в Антарктиді. Вона знаходиться неподалік від самої північної точки Антарктичного півострова. Попри те, що в Антарктиді ніхто не живе, за зиму там побували близько тисячі дослідників і вчених, які займаються вивченням материка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лід тане з дуже високою швидкістю під льодовиком Сірасе в Східній Антарктиді через тривалий приплив теплої морської води в затоку Лютцов-Хольм. Дослідники з Японії дійшли висновку, що причиною цього є нетипова гаряча точка. Її знайшли під час наукової експедиції на криголамі в січні та лютому 2017 року, коли корабель зайшов в замерзлу затоку Лютцов-Хольм.