Свириденко «змістила» Ковалів з посади заступника голови Офісу Зеленського

Свириденко. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n148105-svyrydenko-zmistyla-kovaliv-z-posady-zastupnyka-golovy-ofisu-zelenskogo.html

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Юлія Свириденко, нова заступниця керівника Офісу президента, замінила на посаді Юлію Ковалів, яка пішла у відставку за власним бажанням.

Президент України Володимир Зеленський своїми указами підтвердив кадрову ротацію в Офісі президента. Про це йдеться у відповідних указах.

Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України, — йдеться в документі.

У 2018 році Свириденко була першим заступником голови Чернігівської ОДА і кілька місяців в. о. глави ОДА, після чого з березня по вересень 2019 року очолювала ТОВ «Сідко Україна», яке спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і перероблюванні органічної продукції.

До призначення в Офіс Зеленського Свириденко обіймала посаду першого заступника міністра економіки. Напередодні нового призначення, 21 жовтня, вона звільнилася з посади за власним бажанням. Таке рішення підтримали на засіданні уряду.

В цей же день про свою відставку з посади заступника голови ОП повідомила Ковалів. У відомстві зазначили, що вона залишається в команді президента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Ковалів, екс-заступниця керівника Офісу президента, вирішила залишити посаду. Ковалів заявила, що радіє з того, що «мала можливість супроводжувати підготовку та ухвалення багатьох законів, які забезпечували важливі реформи у низці галузей»