Коронавірус у регіонах. Фото: Telegram

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 21 грудня, вірус виявили у 8 тис. 513 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 979 тис. 506 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 14 тис. 20 людей, а в цілому вже одужало 600 тис. 288 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 232 особи. Загальна кількість жертв становить 16 тис. 897 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 76 тис. 449.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Київ (1 тис. 159 випадків), Дніпропетровській області (992 нових хворих), Одеській області (914 інфікованих).





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 102 тис. 282 випадки;

Вінницька область — 21 тис. 145 випадків;

Волинська область — 31 тис. 138 випадків;

Дніпропетровська область — 54 тис. 147 випадків;

Донецька область — 32 тис. 760 випадків;

Житомирська область — 36 тис. 810 випадків;

Закарпатська область — 27 тис. 303 випадки;

Запорізька область — 48 тис. 454 випадки;

Івано-Франківська область — 42 тис. 90 випадків;

Київська область — 54 тис. 22 випадки;

Кіровоградська область — 7 тис. 861 випадок;

Луганська область — 8 тис. 994 випадки;

Львівська область — 57 тис. 401 випадок;

Миколаївська область — 27 тис. 479 випадків;

Одеська область — 65 тис. 503 випадки;

Полтавська область — 32 тис. 506 випадків;

Рівненська область — 38 тис. 920 випадків;

Сумська область — 38 тис. 321 випадок;

Тернопільська область — 32 тис. 579 випадків;

Харківська область — 65 тис. 652 випадки;

Херсонська область — 15 тис. 973 випадки;

Хмельницька область — 36 тис. 840 випадків;

Черкаська область — 35 тис. 413 випадків;

Чернівецька область — 38 тис. 555 випадків;

Чернігівська область — 27 тис. 358 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий штам коронавірусу активно поширюється у Великій Британії. Наразі він ще мало вивчений, проте сукупність кількох факторів щодо нього змушує медиків бити тривогу. У нового штаму коронавірусу є такі особливості, котрі викликають занепокоєння фахівців: