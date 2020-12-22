Коронавирус в регионах. Фото: Telegram

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 21 декабря, вирус был обнаружен у 8 тыс. 513 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 979 тыс. 506 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 14 тыс. 20 человек, а в целом уже выздоровели 600 тыс. 288 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 232 человека. Общее число жертв составляет 16 тыс. 897 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 76 тыс. 449.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (1 тыс. 159 случаев), Днепропетровской области (992 новых больных), Одесской области (914 инфицированных).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 102 тыс. 282 случая;

Винницкая область — 21 тыс. 145 случаев;

Волынская область — 31 тыс. 138 случаев;

Днепропетровская область — 54 тыс. 147 случаев;

Донецкая область — 32 тыс. 760 случаев;

Житомирская область — 36 тыс. 810 случаев;

Закарпатская область — 27 тыс. 303 случая;

Запорожская область — 48 тыс. 454 случая;

Ивано-Франковская область — 42 тыс. 90 случаев;

Киевская область — 54 тыс. 22 случая;

Кировоградская область — 7 тыс. 861 случай;

Луганская область — 8 тыс. 994 случая;

Львовская область — 57 тыс. 401 случай;

Николаевская область — 27 тыс. 479 случаев;

Одесская область — 65 тыс. 503 случая;

Полтавская область — 32 тыс. 506 случаев;

Ровенская область — 38 тыс. 920 случаев;

Сумская область — 38 тыс. 321 случай;

Тернопольская область — 32 тыс. 579 случаев;

Харьковская область — 65 тыс. 652 случая;

Херсонская область — 15 тыс. 973 случая;

Хмельницкая область — 36 тыс. 840 случаев;

Черкасская область — 35 тыс. 413 случаев;

Черновицкая область — 38 тыс. 555 случаев;

Черниговская область — 27 тыс. 358 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый штамм коронавируса активно распространяется в Великобритании. Сейчас он еще мало изучен, однако совокупность нескольких факторов заставляет медиков бить тревогу. У нового штамма коронавируса есть такие особенности, которые вызывают беспокойство специалистов: