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Коронавирус в регионах. Фото: Telegram

Коронавирус уложил на больничные койки более 1 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)

22 дек 2020, 09:29
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 21 декабря, вирус был обнаружен у 8 тыс. 513 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 979 тыс. 506 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 14 тыс. 20 человек, а в целом уже выздоровели 600 тыс. 288 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 232 человека. Общее число жертв составляет 16 тыс. 897 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 76 тыс. 449.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОБольше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (1 тыс. 159 случаев), Днепропетровской области (992 новых больных), Одесской области (914 инфицированных).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОДинамика распространения коронавируса в регионах такова:


  • г. Киев — 102 тыс. 282 случая;
  • Винницкая область — 21 тыс. 145 случаев;
  • Волынская область — 31 тыс. 138 случаев;
  • Днепропетровская область — 54 тыс. 147 случаев;
  • Донецкая область — 32 тыс. 760 случаев;
  • Житомирская область — 36 тыс. 810 случаев;
  • Закарпатская область — 27 тыс. 303 случая;
  • Запорожская область — 48 тыс. 454 случая;
  • Ивано-Франковская область — 42 тыс. 90 случаев;
  • Киевская область — 54 тыс. 22 случая;
  • Кировоградская область — 7 тыс. 861 случай;
  • Луганская область — 8 тыс. 994 случая;
  • Львовская область — 57 тыс. 401 случай;
  • Николаевская область — 27 тыс. 479 случаев;
  • Одесская область — 65 тыс. 503 случая;
  • Полтавская область — 32 тыс. 506 случаев;
  • Ровенская область — 38 тыс. 920 случаев;
  • Сумская область — 38 тыс. 321 случай;
  • Тернопольская область — 32 тыс. 579 случаев;
  • Харьковская область — 65 тыс. 652 случая;
  • Херсонская область — 15 тыс. 973 случая;
  • Хмельницкая область — 36 тыс. 840 случаев;
  • Черкасская область — 35 тыс. 413 случаев;
  • Черновицкая область — 38 тыс. 555 случаев;
  • Черниговская область — 27 тыс. 358 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый штамм коронавируса активно распространяется в Великобритании. Сейчас он еще мало изучен, однако совокупность нескольких факторов заставляет медиков бить тревогу. У нового штамма коронавируса есть такие особенности, которые вызывают беспокойство специалистов:

  • он быстро вытесняет другие штаммы этого же вируса;
  • мутация происходит в таких частях вируса, которые особенно важны;
  • некоторые из этих мутаций уже продемонстрировали в лабораторных условиях повышенную способность штамма проникать в клетки.

Источник: Ракурс


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