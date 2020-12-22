Коронавирус уложил на больничные койки более 1 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148103-koronavirus-ulojil-na-bolnichnye-koyki-bolee-1-tys-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 21 декабря, вирус был обнаружен у 8 тыс. 513 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 979 тыс. 506 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 14 тыс. 20 человек, а в целом уже выздоровели 600 тыс. 288 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 232 человека. Общее число жертв составляет 16 тыс. 897 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 76 тыс. 449.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (1 тыс. 159 случаев), Днепропетровской области (992 новых больных), Одесской области (914 инфицированных).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 102 тыс. 282 случая;
- Винницкая область — 21 тыс. 145 случаев;
- Волынская область — 31 тыс. 138 случаев;
- Днепропетровская область — 54 тыс. 147 случаев;
- Донецкая область — 32 тыс. 760 случаев;
- Житомирская область — 36 тыс. 810 случаев;
- Закарпатская область — 27 тыс. 303 случая;
- Запорожская область — 48 тыс. 454 случая;
- Ивано-Франковская область — 42 тыс. 90 случаев;
- Киевская область — 54 тыс. 22 случая;
- Кировоградская область — 7 тыс. 861 случай;
- Луганская область — 8 тыс. 994 случая;
- Львовская область — 57 тыс. 401 случай;
- Николаевская область — 27 тыс. 479 случаев;
- Одесская область — 65 тыс. 503 случая;
- Полтавская область — 32 тыс. 506 случаев;
- Ровенская область — 38 тыс. 920 случаев;
- Сумская область — 38 тыс. 321 случай;
- Тернопольская область — 32 тыс. 579 случаев;
- Харьковская область — 65 тыс. 652 случая;
- Херсонская область — 15 тыс. 973 случая;
- Хмельницкая область — 36 тыс. 840 случаев;
- Черкасская область — 35 тыс. 413 случаев;
- Черновицкая область — 38 тыс. 555 случаев;
- Черниговская область — 27 тыс. 358 случаев.
Напомним, ранее мы сообщали, что новый штамм коронавируса активно распространяется в Великобритании. Сейчас он еще мало изучен, однако совокупность нескольких факторов заставляет медиков бить тревогу. У нового штамма коронавируса есть такие особенности, которые вызывают беспокойство специалистов:
- он быстро вытесняет другие штаммы этого же вируса;
- мутация происходит в таких частях вируса, которые особенно важны;
- некоторые из этих мутаций уже продемонстрировали в лабораторных условиях повышенную способность штамма проникать в клетки.