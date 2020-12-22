Россия нарвалась на новые санкции США

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Новые санкции вводят США против РФ. Министерство торговли США обнародовало список, в котором 103 компаний из России и Китая названы «конечными военными пользователями». По мнению ведомства, эти организации связаны или сотрудничают с вооруженными силами и представляют угрозу для Штатов.

Указанным компаниям запретят покупать различные товары и технологии в США. Американские компании будут обязаны получать специальные лицензии для экспорта продукции фигурантам списка.

В перечне Минторга указаны 58 китайских и 45 российских компаний. Кроме предприятий в списке упоминаются Минобороны России, Служба внешней разведки, а также специальный летный отряд «Россия» администрации президента РФ.

Указанные юридические лица подпадают под ограничения по экспорту, реэкспорту и передаче американской продукции военного и двойного назначения.

Кроме того, Государственный департамент США одобрил дополнительные визовые ограничения в отношении китайских чиновников, подозреваемых в нарушении прав человека. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа Майка Помпео.

Помпео сообщил, что введенные санкции касаются ограничения на выдачу виз китайским чиновникам, которые, по мнению США, ответственные причастны к репрессиям против религиозных и других китайских деятелей, членов групп этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов и других лиц.

Ранее в этом году США ввели визовые ограничения и финансовые санкции против чиновников китайской Компартии, причастных к нарушению прав уйгуров в Синцзяне, ограничению доступа в Тибет и уничтожению автономии Гонконга.