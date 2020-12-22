Тупицкий. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n148101-ot-kopeyki-ne-otkajus-tupickiy-priznalsya-vo-vzyatochnichestve-na-plenkah.html

Ракурс

Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины (КСУ), который до нынешней должности работал как районный судья Донецка в период 2006—2010 годов, занимался судейским мошенничеством и брал взятки.

С помощью влияния в судейском корпусе он завладел имуществом в городе Зугрэс, и получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо. Об этом свидетельствует запись разговора, которую опубликовали «Схемы» в своем расследовании.

Так, журналисты выяснили, что работая заместителем главы КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля от показаний о событиях этого времени, и заявлял, что хотел бы получить вознаграждение за «разрешения» конфликта. В октябре 2018 года следователи записали разговор Тупицкого в рамках уголовного производства относительно его коллеги — бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, который находится в розыске.

Тупицкий позвал на встречу в кафе возле КСУ донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который к тому времени уже сотрудничал с правоохранителями, и осуществил запись этого разговора. Во время встречи Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать о его роли в событиях вокруг «Зуевского энергомеханического завода».

В дополнение, Тупицкий заявил, что готов организовать встречу бизнесмена с судьей Виктором Татьковым в Австрии, чтобы стороны уладили давний «конфликт», и заявил, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за участие в этих делах.

Считали бы вы нужным вместе с ним или по отдельности дать мне какую-нибудь копейку за участие в этих делах — наверное, я бы не отказался. Почему я должен отказываться, если я когда-то стоял внутри этого вопроса?, — заявляет Тупицкий.

Также Тупицкий рассказал о своем карьерном пути и целях работы судьей. В разговоре Тупицкий объясняет, какие именно привилегии дает статус судьи КСУ.

Во время вот этих всех люстрационных вопросов КСУ стал самым защищенным в настоящее время. Чтобы нас привлечь к чему-то нужно что? Двенадцать голосов судей КСУ с вызовом генпрокурора с изучением материалов дела. Вот если 12 судей проголосуют, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже я не знаю, что сделать, чтобы они проголосовали, — заявил он.



Бизнесмен Дрегер подтвердил журналистам, что в 2018 году встречался с Тупицким. Во время встречи он пытался убедить бизнесмена не давать показания против него и Виктора Татькова. В то же время Тупицкий заявил, что не поддерживает общение с Дрегером, а также добавил, что был допрошен по этому делу в Генпрокуратуре в качестве свидетеля.

Напомним, ранее мы сообщали, что назначение главой Конституционного суда Украины Александра Тупицкого обсуждал глава Окружного админсуда Вовк с экс-руководителем офиса Зеленского Андреем Богданом и бывшим главой Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.