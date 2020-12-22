Тупицький. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n148101-vid-kopiyky-ne-vidmovlusya-tupyckyy-ziznavsya-u-habarnyctvi-na-plivkah.html

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Олександр Тупицький, голова Конституційного суду України (КСУ), який до нинішньої посади працював як районний суддя Донецька у період 2006−2010 років, здійснював судівське шахрайство та брав хабарі.

За допомогою впливу у суддівському корпусі він заволодів майном у місті Зугрес та отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу. Про це свідчить запис розмови, який опублікували «Схеми» у своєму розслідуванні.

Так, журналісти з’ясували, що працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень про події цього періоду, та заявляв, що хотів би отримати винагороду за «владнання» конфлікту. У жовтні 2018 року слідчі записали розмову Тупицького в рамках кримінального провадження щодо його колеги — колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Тупицький покликав на зустріч у кафе поблизу КСУ донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який на той час вже співпрацював з правоохоронцями, та здійснив запис цієї розмови. Під час зустрічі Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо «Зуївського енергомеханічного заводу».

На додаток, Тупицький заявив, що готовий організувати зустріч бізнесмена із суддею-втікачем Віктором Татьковим в Австрії, щоб сторони владнали давній «конфлікт», та заявив, що хотів би отримати фінансову винагороду за участь у цих справах.

Вважали б ви за потрібне разом із ним чи кожен окремо дати мені яку-небудь копійку за участь у цих справах — напевно, я б не відмовився. Чому я маю відмовлятися, якщо я всередині колись стояв цього питання?, — заявляє Тупицький.

Також Тупицький розповів про свій кар'єрний шлях та цілі роботи суддею. У розмові Тупицький пояснює, які саме привілеї дає статус судді КСУ.

Під час ось цих усіх люстраційних питань КСУ став найбільш захищеним стосовно цього станом на цей час. Щоб нас притягнути до чогось потрібно що? Дванадцять голосів суддів КСУ з викликом генпрокурора з вивченням матеріалів справи. Ось якщо 12 суддів проголосують, тоді він піде кудись в інше місце. Але це треба вже я не знаю, що зробити, щоб вони проголосували, — заявив він.



Бізнесмен Дрегер підтвердив журналістам, що у 2018 році зустрічався з Тупицьким. Під час зустрічі той намагався переконати бізнесмена не давати свідчень проти нього та Віктора Татькова. Натомість Тупицький заявив, що не підтримує стосунків із Дрегером, а також додав, що його було допитано по цій справі у генпрокуратурі як свідка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що призначення главою Конституційного суду України Олександра Тупицького обговорював очільник Окружного адмінсуду Павло Вовк з екс-керівником офісу Зеленського Андрієм Богданом і колишнім очільником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Портновим.