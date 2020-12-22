Джо Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/n148100-bayden-privilsya-ot-koronavirusa-v-pryamom-efire-video.html

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Джо Байден, новоизбранный президент США, сделал прививку от коронавируса в прямом эфире. Он получил первую из двух доз вакцины от производителя Pfizer-BioNTech.

Прививка транслировалась в прямом эфире по национальному телевидению. Об этом сообщает NBC News.

President-elect Biden receives his first dose of the Covid-19 vaccine, telling Americans seconds after getting the shot «there's nothing to worry about.» https://t.co/kFKoHzvfu3 — NBC News (@NBCNews) December 21, 2020

Байден заявил, что провел вакцинацию в прямом эфире для того, чтобы показать людям, что этого не стоит бояться. Таким образом он призвал американцев готовиться к началу массовой вакцинации, когда она будет доступна.

Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она станет доступна. Не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второго укола, — заявил американский лидер.

Отметим, что Байден получил вакцину Pfizer-BioNTech в больнице ChristianaCare города Ньюарк (штат Делавэр). Он выразил благодарность действующему президенту США Дональда Трампа за усилия его администрации по запуску кампании массовой вакцинации.





Будущая первая леди США Джилл Байден также уже получила прививку от коронавируса, как и ее муж. Ожидается, что будущая вице-президент Камала Харрис и ее муж получат вакцину на следующей неделе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский рассказал о намерении пригласить нового президента США Джо Байдена в Украину, а также о планах по развитию украинско-американских отношений при новой администрации США.