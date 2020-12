Джо Байден, новоизбранный президент США, сделал прививку от коронавируса в прямом эфире. Он получил первую из двух доз вакцины от производителя Pfizer-BioNTech.

Прививка транслировалась в прямом эфире по национальному телевидению. Об этом сообщает NBC News.

President-elect Biden receives his first dose of the Covid-19 vaccine, telling Americans seconds after getting the shot «there's nothing to worry about.» https://t.co/kFKoHzvfu3