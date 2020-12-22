Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n148100-bayden-pryschepyvsya-vid-koronavirusu-u-pryamomu-efiri.html

Ракурс

Джо Байден, новообраний президент США, зробив щеплення від коронавірусу у прямому ефірі. Він отримав першу з двох доз вакцини від виробника Pfizer-BioNTech.

Щеплення транслювалося в прямому ефірі по національному телебаченню. Про це повідомляє NBC News.

President-elect Biden receives his first dose of the Covid-19 vaccine, telling Americans seconds after getting the shot «there's nothing to worry about.» https://t.co/kFKoHzvfu3 — NBC News (@NBCNews) December 21, 2020

Байден заявив, що провів вакцинацію у прямому ефірі для того, щоб показати людям, що цього не варто боятися. Таким чином він закликав американців готуватися до початку масової вакцинації, коли вона буде доступна.

Я роблю це, щоб показати, що люди повинні бути готові до вакцинації, коли вона стане доступна. Нема про що турбуватися. З нетерпінням чекаю другого уколу, — заявив американський лідер.

Зауважимо, що Байден отримав вакцину Pfizer-BioNTech в лікарні ChristianaCare міста Ньюарк (штат Делавер). Він виразив подяку чинному президенту США Дональда Трампа за зусилля його адміністрації по запуску кампанії масової вакцинації.





Майбутня перша леді США Джилл Байден також вже отримала щеплення від коронавірусу, як і її чоловік. Очікується, що майбутня віце-президент Камала Харріс і її чоловік отримають вакцину наступного тижня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський розповів про намір запросити нового президента США Джо Байдена до України, а також про плани щодо розвитку українсько-американських відносин за нової адміністрації США.