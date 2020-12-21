22 грудня відзначають День святої Анни. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/ua/n148099-22-grudnya-vidznachaut-den-svyatoyi-anny-ta-den-energetyka.html

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22 грудня церковне свято — День святої Анни. Цього дня, згідно з історією свята, відбулося непорочне зачаття Діви Марії — матері сина Божого Ісуса Христа.

У народі цей день також відомий як Анна Зимова. На Анни древні українці виготовляли різдвяні прикраси із соломи, робили «павуків» та «їжаків». Також з цього дня починали готуватися до свят: білили та прибирали оселі, краще підгодовували свиней, щоб мати свіжину до Різдва.

Народні прикмети на 22 грудня:

Після Ганни сонце повертає на літо, а зима — на мороз.

Яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня.

Іній вкриває дерева — повинен бути хороший врожай.

Йде дощ — весна буде дощовою.

22 грудня професійне свято відзначають працівники енергетики та електротехнічної промисловості України. День енергетика відзначається щорічно 22 грудня.

Також цього дня відзначається День працівників дипломатичної служби України, свято було встановлене в 2005 році указом президента.

У світі 22 грудня відзначають День єдності в Зімбабве, День вчителя на Кубі, День матері в Індонезії та Національний день математики в Індії.

22 грудня в історії:

1917 рік — Конгрес США ввів у країні «сухий закон».

1923 рік — запрацювала телефонна лінія Петроград-Харків.

1938 рік — біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію (найдавнішу зі сучасних риб).

1972 рік — у Білій Церкві на комбінаті шин і гумовотехнічних виробів випустили першу продукцію.

22 грудня День ангела відзначають Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Самойла, Сопрон та Степан.

Нагадаємо, 21 грудня в Україні та світі відзначали День зимового сонцестояння — астрономічного явище, що відбувається, коли нахил осі обертання Землі у напрямку від Сонця приймає найбільше значення.