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Ракурс
22 декабря отмечают День Святой Анны. Фото: inlviv.in.ua

22 декабря отмечают День святой Анны и День энергетика

21 дек 2020, 22:55
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22 декабря церковный праздник — День святой Анны. В этот день, согласно истории праздника, произошло непорочное зачатие Девы Марии — матери сына Божьего Иисуса Христа.

В народе этот день также известен как Анна Зимняя. На Анну древние украинцы изготавливали рождественские украшения из соломы, делали «пауков» и «ежей». Также с этого дня начинали готовиться к праздникам: белили и убирали дома, лучше подкармливали свиней, чтобы иметь свежину к Рождеству.

Народные приметы на 22 декабря:

  • После Анны солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.
  • Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.
  • Иней укрывает деревья — должен быть хороший урожай.
  • Идет дождь — весна будет дождливой.

22 декабря профессиональный праздник отмечают работники энергетики и электротехнической промышленности Украины. День энергетика отмечается ежегодно 22 декабря.

Также в этот день отмечается День работников дипломатической службы Украины, праздник был установлен в 2005 году указом президента.

В мире 22 декабря отмечают День единства в Зимбабве, День учителя на Кубе, День матери в Индонезии и Национальный день математики в Индии.

22 декабря в истории:


  • 1917 год — Конгресс США ввел в стране «сухой закон».
  • 1923 год — заработала телефонная линия Петроград-Харьков.
  • 1938 год — у берегов Южной Африки поймали первую латимерию (древнейшую из современных рыб).
  • 1972 год — в Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпустили первую продукцию.

22 декабря День ангела отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Самойло, Софрон и Степан.

Напомним, 21 декабря в Украине и мире отмечали День зимнего солнцестояния — астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение.

Источник: Ракурс


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