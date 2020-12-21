22 декабря отмечают День Святой Анны. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/n148099-22-dekabrya-otmechaut-den-svyatoy-anny-i-den-energetika.html

Ракурс

22 декабря церковный праздник — День святой Анны. В этот день, согласно истории праздника, произошло непорочное зачатие Девы Марии — матери сына Божьего Иисуса Христа.

В народе этот день также известен как Анна Зимняя. На Анну древние украинцы изготавливали рождественские украшения из соломы, делали «пауков» и «ежей». Также с этого дня начинали готовиться к праздникам: белили и убирали дома, лучше подкармливали свиней, чтобы иметь свежину к Рождеству.

Народные приметы на 22 декабря:

После Анны солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.

Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.

Иней укрывает деревья — должен быть хороший урожай.

Идет дождь — весна будет дождливой.

22 декабря профессиональный праздник отмечают работники энергетики и электротехнической промышленности Украины. День энергетика отмечается ежегодно 22 декабря.

Также в этот день отмечается День работников дипломатической службы Украины, праздник был установлен в 2005 году указом президента.

В мире 22 декабря отмечают День единства в Зимбабве, День учителя на Кубе, День матери в Индонезии и Национальный день математики в Индии.

22 декабря в истории:

1917 год — Конгресс США ввел в стране «сухой закон».

1923 год — заработала телефонная линия Петроград-Харьков.

1938 год — у берегов Южной Африки поймали первую латимерию (древнейшую из современных рыб).

1972 год — в Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпустили первую продукцию.

22 декабря День ангела отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Самойло, Софрон и Степан.

Напомним, 21 декабря в Украине и мире отмечали День зимнего солнцестояния — астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение.