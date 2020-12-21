Ракурсhttps://racurs.ua/
22 декабря отмечают День Святой Анны. Фото: inlviv.in.ua
22 декабря отмечают День святой Анны и День энергетикаhttps://racurs.ua/n148099-22-dekabrya-otmechaut-den-svyatoy-anny-i-den-energetika.htmlРакурс
22 декабря церковный праздник — День святой Анны. В этот день, согласно истории праздника, произошло непорочное зачатие Девы Марии — матери сына Божьего Иисуса Христа.
В народе этот день также известен как Анна Зимняя. На Анну древние украинцы изготавливали рождественские украшения из соломы, делали «пауков» и «ежей». Также с этого дня начинали готовиться к праздникам: белили и убирали дома, лучше подкармливали свиней, чтобы иметь свежину к Рождеству.
Народные приметы на 22 декабря:
- После Анны солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.
- Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.
- Иней укрывает деревья — должен быть хороший урожай.
- Идет дождь — весна будет дождливой.
22 декабря профессиональный праздник отмечают работники энергетики и электротехнической промышленности Украины. День энергетика отмечается ежегодно 22 декабря.
Также в этот день отмечается День работников дипломатической службы Украины, праздник был установлен в 2005 году указом президента.
В мире 22 декабря отмечают День единства в Зимбабве, День учителя на Кубе, День матери в Индонезии и Национальный день математики в Индии.
22 декабря в истории:
- 1917 год — Конгресс США ввел в стране «сухой закон».
- 1923 год — заработала телефонная линия Петроград-Харьков.
- 1938 год — у берегов Южной Африки поймали первую латимерию (древнейшую из современных рыб).
- 1972 год — в Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпустили первую продукцию.
22 декабря День ангела отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Самойло, Софрон и Степан.
Напомним, 21 декабря в Украине и мире отмечали День зимнего солнцестояния — астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение.
.