Заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив подала в отставку. Фото:

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Юлия Ковалив, заместитель руководителя Офиса президента, решила оставить должность.

В отставку чиновница ушла по собственному желанию. Кузнецов заявила, что радуется тому, что «имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей». Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ОПУ.

Заместитель Ермака вспомнила о принятых законах о концессии, приватизации, рынке земли, банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулировании инвестиций. По ее мнению, эти законы создали потенциал для дальнейшего экономического развития государства.

Президент Владимир Зеленский тоже отреагировал на отставку Ковалив. Глава государства отметил ее важную роль в своей команде, отметил, что при ее участии были выработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период карантина, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями.

Она остается в команде Зеленского для новых профессиональных свершений, — отметили в Офисе президента.

Напомним, Кабинет министров Украины 21 декабря назначил Юрия Витренко временным исполняющим обязанности министра энергетики. Также правительство сегодня назначило Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.