Тело Кернеса доставили самолетом в Харьков. Фото: ТСН

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Ракурс

Самолет с телом городского головы Харькова Геннадия Кернеса приземлился в Харькове вечером, 21 декабря.

Самолет прилетел примерно в 19.30 по киевскому времени. По результатам ресурса Flightradar24, тело доставили частным бортом Mitsubishi Challenger 850 под номером AXY2120. В аэропорту самолет встречали журналисты и государственные служащие. Об этом сообщает Telegram-канал «Нетипичный Харьков».

После приземления кортеж с телом мэра Харькова покинул территорию аэропорта. Его сопровождали полицейские автомобили и высшее руководство областного центра.

Напомним, похороны Кернеса состоится 23 декабря, в этот день в городе объявят траур. Кроме того, 23 декабря будет частично закрыта главная улица Харькова — Сумская.

В 7.00 в Благовещенском соборе начнется церемония отпевания умершего, которая продлится 40 мин. Далее гроб доставят в Харьковский национальный театр оперы и балета, где с мэром продлится прощание с 9.00 до 13.00. Похоронят Кернеса на почетной аллее кладбища № 2 на улице Пушкинской.