Тіло Кернеса доставили літаком до Харкова. Фото: ТСН

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Ракурс

Літак із тілом міського голови Харкова Геннадія Кернеса приземлився у Харкові ввечері, 21 грудня.

Літак прилетів приблизно о 19.30 за київським часом. За результатами ресурсу Flightradar24, тіло доправили приватним бортом Mitsubishi Challenger 850 під номером AXY2120. В аеропорту літак зустрічали журналісти та державні службовці. Про це повідомляє Telegram-канал «Нетиповий Харків».

Після приземлення кортеж із тілом мера Харкова покинув територію аеропорту. Його супроводжували поліцейські автомобілі й вище керівництво обласного центру.

Нагадаємо, поховання Кернеса відбудеться 23 грудня, цього дня в місті оголосять траур. Крім того, 23 грудня буде частково закрита головна вулиця Харкова — Сумська.

О 7.00 в Благовіщенському соборі почнеться церемонія відспівування померлого, яка триватиме 40 хв. Далі труну доставлять до Харківського національного театру опери та балету, де з мером триватиме прощання з 9.00 до 13.00. Поховають Кернеса на почесній алеї кладовища № 2 на вулиці Пушкінській.