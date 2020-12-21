Юрія Вітренка призначили в. о міністра енергетики. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n148096-uriya-vitrenka-kabmin-pryznachyv-v-o-ministra-energetyky.html

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Юрія Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики.

Крім того, на виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» покладено тимчасове виконання обов’язків глави Міністерства енергетики України. Відповідне рішення було ухвалене 21 грудня на позачерговому засіданні уряду. Про це повідомляє урядовий портал.

Також Кабмін звільнив Ольгу Буславець з посади першого заступника міністра енергетики за її заявою.

Як відомо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити першим віце-прем'єром — міністром енергетики України Юрія Вітренка, для цього не вистачило 40 голосів. Раніше Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики. НАЗК зареєструвала її 21 грудня.

Нардеп Олексій Гончаренко на власному Telegram-каналі повідомив, що 21 грудня уряд погодив кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України. У 2014 році він працював заступником начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФСУ. За часи правління Януковича Мельник працював в управлінні розслідування особливо важливих справ у податковій, займав посаду в Міністерстві доходів і зборів.

Раніше повідомлялося, що для Юрія Вітренка посада міністра енергетики може бути «випробувальним терміном» перед подальшим призначенням його прем'єр-міністром.