Юрия Витренко назначили и. о министра энергетики. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n148096-uriya-vitrenko-kabmin-naznachil-i-o-ministra-energetiki.html

Ракурс

Юрий Витренко назначен первым заместителем министра энергетики.

Кроме того, на исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» возложено временное исполнение обязанностей главы Министерства энергетики Украины. Соответствующее решение было принято 21 декабря на внеочередном заседании правительства. Об этом сообщает правительственный портал.

Также Кабмин уволил Ольгу Буславец с должности первого заместителя министра энергетики по ее заявлению.

Как известно, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить первым вице-премьером — министром энергетики Украины Юрия Витренко, для этого не хватило 40 голосов. Ранее Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. НАПК зарегистрировала ее 21 декабря.

Нардеп Алексей Гончаренко на собственном Telegram-канале сообщил, что 21 декабря правительство согласовало кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины. В 2014 году он работал заместителем начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФСУ. За время правления Януковича Мельник работал в управлении расследования особо важных дел в налоговой, занимал должность в Министерстве доходов и сборов.

Ранее сообщалось, что для Юрия Витренко должность министра энергетики может быть «испытательным сроком» перед последующим назначением его премьер-министром.