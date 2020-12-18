Стала известна дата прощания с Геннадием Кернесом. Фото: pravda.com

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Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который умер в берлинской клинике «Шарите», состоятся в среду, 23 декабря.

Тело градоначальника доставят в харьковский аэропорт. Там его поместят в катафалк, который вместе с машинами сопровождения и каретой скорой помощи направится в городскую больницу № 17. Полиция Харькова будет обеспечивать общественный порядок. Об этом 18 декабря сообщает местное издание Newsroom.

В 7.00 в Благовещенском соборе начнется церемония отпевания умершего, которая продлится 40 мин. Далее гроб доставят в Харьковский национальный театр оперы и балета, где с мэром продлится прощание с 9.00 до 13.00. Похоронят Кернеса на почетной аллее кладбища № 2 на улице Пушкинской.

Напомним, Геннадий Кернес умер в ночь с 16 на 17 декабря. Городской голова Харькова не справился с последствиями коронавирусной болезни. В Берлинской клинике «Шарите» он находился с сентября этого года.