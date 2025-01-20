Джо Байден помиловал членов своей семьи. Фото:

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Джо Байден помилував членів своєї родини в останні хвилини перебування на посаді президента США.

Оголошення про ці помилування Білий дім зробив в останню мить — менш ніж за 20 хвилин до завершення свого президентського терміну. Вже колишній глава США своїм рішенням помилував свого брата Джеймса Б. Байдена, його дружину Сару Джонс Байден, свою сестру Валері Байден Оуенс, її чоловіка Джона Т. Оуенса та ще одного брата, Френсіса В. Байдена.

Моя сім’я піддається постійним нападам і погрозам, мотивованим виключно бажанням заподіяти мені біль — це найгірший вид партійної політики. На жаль, у мене немає підстав вірити, що ці напади припиняться, — йдеться у заяві Байдена.

Згідно з документом про помилування, Байден помилує своїх родичів за «будь-які ненасильницькі злочини проти Сполучених Штатів, які вони могли скоїти або в яких брали участь у період з 1 січня 2014 року по дату цього помилування».

Нагадаємо, 20 січня Джо Байден за кілька годин до закінчення терміну його повноважень вирішив помилувати низку чиновників голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, доктора Ентона Фауча, членів та співробітників комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року, а також співробітників поліції Капітолію США і столичного округу Колумбія, які давали свідчення перед цією комісією.