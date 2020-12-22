Росія нарвалася на нові санкції США

https://racurs.ua/ua/n148102-rosiya-narvalasya-na-novi-sankciyi-ssha-spysok.html

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Нові санкції запроваджують США проти РФ. Міністерство торгівлі США оприлюднило список з 103 компаній з Росії і Китаю, названих «кінцевими військовими користувачами». На думку відомства, ці організації пов’язані або співпрацюють зі збройними силами та становлять загрозу для країни.

Вказаним компаніям заборонять купувати різні товари і технології у США. Американські компанії будуть зобов’язані отримувати спеціальні ліцензії для експорту продукції фігурантам цього списку.

У переліку Мінторгу вказані 58 китайських і 45 російських компаній. Крім підприємств в списку згадуються Міноборони Росії, Служба зовнішньої розвідки, а також спеціальний льотний загін «Росія» адміністрації президента РФ.

Указані юридичні особи підпадають під обмеження щодо експорту, реекспорту та передачі американської продукції військового та подвійного призначення.

Крім того, Державний департамент США схвалив додаткові візові обмеження щодо китайських урядовців, яких підозрюють у порушенні прав людини. Про це йдеться у заяві голови Держдепу Майка Помпео.

Помпео повідомив, що запроваджені санкції стосуються обмеження на видачу віз китайським чиновникам, які, на переконання США, відповідальні чи причетні до репресій проти релігійних та інших китайських діячів, членів груп етнічних меншин, дисидентів, правозахисників, журналістів та інших осіб.

Раніше цього року США запровадили візові обмеження та фінансові санкції проти чиновників китайської Компартії, причетних до порушення прав уйгурів у Сінцзяні, обмеження доступу до Тибету та знищення автономії Гонконгу.