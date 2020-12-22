Свириденко «сместила» Ковалив с должности заместителя главы Офиса Зеленского

Свириденко. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n148105-sviridenko-smestila-kovaliv-s-doljnosti-zamestitelya-glavy-ofisa-zelenskogo.html

Ракурс

Юлия Свириденко, новый заместитель руководителя Офиса президента, заменила на посту Юлию Ковалив, которая ушла в отставку по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами подтвердил кадровую ротацию в Офисе президента. Об этом говорится в соответствующих указах.

Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины, — говорится в документе.

В 2018 году Свириденко была первым заместителем главы Черниговской ОГА и несколько месяцев работала и. о. главы ОГА, после чего с марта по сентябрь 2019 года возглавляла ООО «Сидки Украина», которое специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции.

До назначения в Офис Зеленского Свириденко занимала должность первого заместителя министра экономики. Накануне нового назначения, 21 октября, она уволилась с должности по собственному желанию. Такое решение поддержали на заседании правительства.

В этот же день о своей отставке с должности заместителя главы ОП сообщила Ковалив. В ведомстве отметили, что она остается в команде президента.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Ковалив, экс-заместитель руководителя Офиса президента, решила покинуть пост. Ковалив заявила, что радуется тому, что «имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей»