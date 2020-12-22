В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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В Украине утвержден план вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее решение сегодня, 22 декабря, принял оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

Отмечается, что цель плана — охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек) за период 2021—2022 годов. В ведомстве добавляют, что этот план будет гибким, его будут обновлять каждые две недели в зависимости от ситуации с COVID-19 и вакцинами.

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска, — уверяют в ЦОС.

Согласно плану, вакцинация должна происходить в четыре этапа:

январь-апрель 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняют критические функции в борьбе с пандемией;

апрель-июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляют медицинские услуги;

июнь-сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 года — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинация будет осуществляться на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Также отдельному плану будет утверждена процедура вакцинации жителей временно оккупированных территорий.

Напомним, в компании BioNTech, которая разработала вакцину от коронавируса, рассказали, сможет ли она противостоять новому «британскому» штамму.