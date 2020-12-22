Вода в Крым — в Кабмине назвали условия, при которых напоят оккупированный полуостров

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В Кабмине заявили, что поставки воды в оккупированный Россией Крыма могут быть только в случае гуманитарной катастрофы, объявленной международными организациями, и под контролем гуманитарных миссий, в других случаях вода будет только после деоккупации.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Суспільному».

Он сообщил, что на полуострове запасов питьевой воды для мирного населения достаточно. И именно для его нужд водоснабжение может восстановиться.

Когда гуманитарная миссия ООН, Красного Креста выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма, — сообщил Резников.

После оккупации Крыма Россией поставка воды в Крым через Северо-Крымский канал, соединяющий Днепр с полуостровом, была прекращена. Сейчас запасы воды на полуострове пополняются из водохранилищ и подземных источников.

Крымские экологи неоднократно заявляли, что регулярное использование подземных источников ведет к засолению почвы. Из-за засухи и обмеления водоемов с 24 августа несколько районов Крыма и Симферополь получают воду по графику.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что в Крыму достаточно собственных запасов пресной воды. Сообщалось, что оккупационная власть собирается построить новый водозабор на реке Бельбек в Севастополе.