Мэр Броваров рассказал подробности нападения — «Связали ребенка, жену и начали меня бить»

https://racurs.ua/n148133-mer-brovarov-rasskazal-podrobnosti-napadeniya-svyazali-rebenka-jenu-i-nachali-menya-bit.html

Ракурс

Игорь Сапожко, мэр Броваров, который стал жертвой нападения неизвестных в ночь на 22 декабря, раскрыл подробности инцидента. Ранее Нацполиция Киевской области сообщила, что группа злоумышленников ворвалась в дом городского головы Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, связала его жителей и похитила деньги и ювелирные украшения.

Вчера в 21.30 группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья — жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли, — написал Сапожко на собственной Фейсбук-странице.

По его словам, на место происшествия прибыли правоохранители. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Убежден, что это не просто грабеж с целью завладения имуществом. Я воспринимаю этот факт как политическое давление и расправу в чистом виде, с целью запугать и заставить меня снять свою кандидатуру с выборов, — добавил мэр Броваров.

Он отметил, что его команда «пережила грязные технологии „черного“ пиара» и обыски в городском совете.

Далее были попытки сфальсифицировать результаты выборов 25 октября с помощью городской ТИК, но и здесь наших оппонентов постигла неудача. Поэтому, когда эти методы давления не подействовали, остался один — физическая расправа надо мной и моей семьей, — отметил мэр.

Сапожко также посоветовал всем своим оппонентам «действовать исключительно в правовом поле и не превращать выборы в Броварах кровавую бойню».

Повторные выборы в Броварах должны состояться 17 января.

Игорь Сапожко занимает должность мэра Броваров с 2008 года. На должность городского головы в 2010 году баллотировался от регионалов. На местных выборах 2020 года Сапожко (партия Команда Игоря Сапожко — единство) получил поддержку 44,07%. Второе место занял выдвиженец от партии «Слуга народа» Дмитрий Ратников с 13,37%.