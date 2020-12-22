Сапожко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n148115-mer-brovarov-stal-jertvoy-jestkogo-napadeniya-v-ego-dom-vlomilis-vory.html

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Игорь Сапожко, мэр Броваров, стал жертвой нападения неизвестных в ночь на вторник, 22 декабря, в Бориспольском районе Киевской области.

Неизвестные ограбили дом мэра и избили его. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

По словам правоохранителей, группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района и связала жильцов дома, нападающие забрали деньги и ювелирные украшения.

По предварительной информации, злоумышленники избили мэра. Информация о состоянии его здоровья уточняется. Полиция области принимает меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

На инцидент отреагировал мэр столицы Виталий Кличко. Он заявил, что обратился в правоохранительные органы, чтобы они оперативно и открыто расследовали дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Также правоохранители должны установить, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко.

Игорь Сапожко занимает должность мэра Броваров с 2008 года. На должность городского головы в 2010 году баллотировался от регионалов. На местных выборах 2020 года действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия Команда Игоря Сапожко — единство) получил поддержку 13 тыс. 798 избирателей (44,07%). Второе место занял выдвиженец от партии «Слуга народа» Дмитрий Ратников с 4 тыс. 186 голосами (13,37%).