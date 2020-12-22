Сапожко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n148115-mer-brovariv-stav-jertvou-jorstkogo-napadu-u-yogo-budynok-vlomylysya-kradiyi.html

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Ігор Сапожко, мер Броварів, став жертвою нападу невідомих у ніч на вівторок, 22 грудня, у Бориспільському районі Київської області.

Невідомі пограбували будинок мера й побили його. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

За словами правоохоронців, група невідомих людей увірвалася в будинок мера Броварів у селі Гнідин Бориспільського району та зв’язали мешканців будинку, забравши гроші і ювелірні прикраси.

За попередньою інформацією, зловмисники побили мера. Інформація про стан його здоров’я наразі уточнюється. Поліція області вживає заходів зі встановлення місцезнаходження та затримання зловмисників.

На інцидент відреагував мер столиці Віталій Кличко. Він заявив, що звернувся до правоохоронних органів, щоб вони оперативно та відкрито розслідували справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка. Також правоохоронці мають встановити, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску на Сапожка.

Ігор Сапожко обіймає посаду мера Броварів з 2008 року. На посаду міського голови у 2010 році балотувався від регіоналів. На місцевих виборах 2020 року чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія Команда Ігоря Сапожка — Єдність) отримав підтримку 13 тис. 798 виборців (44,07%). Другу сходинку посів висуванець від партії «Слуга народу» Дмитро Ратніков з 4 тис. 186 голосами (13,37%).