Тест НАБУ

https://racurs.ua/ua/n148114-u-nabu-nazvaly-korupciynyh-schaslyvchykiv-yaki-unyknuly-vidpovidalnosti-test.html

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Національне агентство із запобігання корупції опублікувало тест про чиновників, які уникнули відповідальність за недостовірні відомості у своїх деклараціях після рішення Конституційного суду.

З 2015 року зареєстрували понад 4 тис. 712 кримінальних проваджень про неправду у деклараціях. З них — 1 тис. 239 були направлені до суду з обвинувальним актом. Усі справи, в яких суд ще не ухвалив рішення, будуть закриті.

Конституційний суд своїм рішенням врятував від відповідальності посадовців за порушення у деклараціях за усі попередні роки. Це питання неможливо вирішити вже жодним законом, — впевнені у НАЗК.

Тест містить десять запитань. Зокрема там фігурують суддя КСУ Ірина Завгородня, мер Житомира Сергій Сухомлин, колишній глава ОДА Запорізької області Костянтин Бриль, очільник СБУ у Миколаївській області Віталій Герсак.

З тесту стає відомо, що Завгородня не задекларувала автомобіль чоловіка, а Сухомлин не зазначив у декларації за 2018 рік корпоративні права дружини на суму 2 млн 750 тисяч грн.

У декларації екс-очільника СБУ Миколаївщини Віталія Герсака знайшли розбіжності на 800 тис. грн та відкрили перше кримінальне провадження.

Екс-заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук не вказав у своїй декларації продаж цінних паперів Мінфіну, а колишній перший секретар Міністерства закордонних справ України Володимир Кайдась не вніс до декларації за 2018 рік квартиру у Франції.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У НАЗК розкритикували документ за мʼякість і попросили Зеленського ветувати закон.