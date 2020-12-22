Тест НАБУ

https://racurs.ua/n148114-v-nabu-nazvali-korrupcionnyh-schastlivchikov-izbejavshih-otvetstvennosti-test.html

Ракурс

Национальное агентство по предотвращению коррупции опубликовало тест о чиновниках, которые избежали ответственности за недостоверные сведения в своих декларациях после решения Конституционного суда.

С 2015 года зарегистрировали более 4 тис. 712 уголовных производств о лжи в декларациях. Из них — 1 тис. 239 были направлены в суд с обвинительным актом. Все дела, по которым суд еще не принял решение, будут закрыты.

Конституционный суд своим решением спас от ответственности должностных лиц за нарушения в декларациях за все предыдущие годы. Этот вопрос невозможно решить уже ни одним законом, — отмечают в НАПК.

В тесте есть десять вопросов. В частности там фигурируют судья КСУ Ирина Завгородняя, мэр Житомира Сергей Сухомлин, бывший глава ОГА Запорожской области Константин Брыль, глава СБУ в Николаевской области Виталий Герсак.

Из теста становится известно, что Завгородняя не задекларировала автомобиль мужа, а Сухомлин не указал в декларации за 2018 год корпоративные права жены на сумму 2 млн 750 тысяч грн.

В декларации экс-главы СБУ Николаевщины Виталия Герсака нашли разногласия на 800 тыс. грн и открыли первое уголовное производство.

Экс-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук не указал в своей декларации продажу ценных бумаг Минфина, а бывший первый секретарь Министерства иностранных дел Украины Владимир Кайдась не внес в декларацию за 2018 квартиру во Франции.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В НАПК раскритиковали документ за мягкость и попросили Зеленского ветировать закон.