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Ракурс
На пять партий-«призраков» стало меньше в Украине, фото — Вільне Інфо

На пять партий-«призраков» стало меньше в Украине

22 дек 2020, 11:59
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Политических партий стало меньше в Украине. Окружной административный суд Киева (ОАСК) в 2020 году аннулировал регистрационные свидетельства пяти партий.

ОАСК 22 декабря сообщил о закрытии еще одной структуры — Украинской партии чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Свидетельство выдали в 2005 году, но Министерство юстиции Украины в иске предоставило доказательства того, что эта партия фактически является «призраком», то есть не проводит уставной деятельности.


Суд установил, что Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью в течение последних 10 лет не выдвигала кандидатов на выборах в Раду или президента. Это стало основанием аннулировать регистрационное свидетельство партии.

В феврале 2020 года в Окружной административный суд города Киева поступили иски об аннулировании свидетельств 48 партий. Судьи успели ликвидировать пока только партии «Третья Украинская Республика», «Трудовая Украина», «Всеукраинский патриотический союз», «Новая сила» и Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Источник: Ракурс


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