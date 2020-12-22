Дональд Трамп, фото: Exclusive

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Дональд Трамп, действующий президент США, каденция которого подходит к завершению, издал распоряжение о том, какими должны быть новые правительственные здания в Соединенных Штатах.

Распоряжение под названием «Исполнительный приказ о содействии красивой федеральной гражданской архитектуре» был подписан 21 декабря 2020 года и опубликован на сайте Белого дома. Избранный президент Джо Байден принесет присягу 21 января 2021 года.

Этот указ, в частности, создает консультативный совет, который будет давать президентам советы относительно зданий.

По мнению Трампа, будущие государственные здания в США должны «быть красивыми» и строиться в греческом, римском или похожем стилях, а не быть «искусством ради искусства».

Древнегреческие и римские общественные здания были спроектированы для того, чтобы быть крепкими и полезными, а также украшать общественные пространства и вызвать гражданскую гордость, — говорится в тексте указа.

Трамп отмечает, что с такой же целью соответствующий архитектурный стиль правительственных зданий выбрали и отцы-основатели США.

Они хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли американский народ и поощряли гражданскую добродетель, — говорится в указе.

Однако с 50-х годов прошлого века федеральное правительство начало менять традиционные проекты модернистскими.

Трамп утверждает, что такие изменения в архитектуре часто были непопулярными среди американцев, а в столице — Вашингтоне — еще и контрастировали с имеющейся классической архитектурой.

По словам Трампа, с тех пор есть ряд случаев, когда здания проектировались не для удобства граждан, а чтобы получить положительные отзывы архитекторов. В качестве примера он приводит 18-этажное Федеральное здание Сан-Франциско.

Хотя элитные архитекторы высоко оценили здание, многие жители города считают его одним из самых уродливых сооружений в своем городе, — уверяет Трамп.

СМИ отмечают, что это решение Трампа неоднозначно восприняли в обществе — в то время, как сторонники архитектурного традиционализма ее поддержали, Американский институт архитекторов заявил, что он «однозначно против», поскольку общины сами должны иметь право решать, какие архитектурные проекты лучше соответствуют их потребностям.

Напомним, Трамп может принять участие в президентских выборах в США в 2024 году.