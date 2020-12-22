Дональд Трамп, фото: Exclusive

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Дональд Трамп, чинний президент США, каденція якого добігає до завершення, видав розпорядження щодо того, якими мають бути нові урядові будівлі в Сполучених Штатах.

Розпорядження під назвою «Виконавчий наказ про сприяння красивій федеральній громадянській архітектурі» був підписаний 21 грудня 2020 року і опублікований на сайті Білого дому. Обраний президент Джо Байден принесе присягу 21 січня 2021 року.

Цей указ, зокрема, створює консультативну раду, яка даватиме президентам поради щодо будівель.

На думку Трампа, майбутні державні будівлі у США мають «бути красивими» та будуватися у грецькому, римському чи схожому стилях, а не бути «мистецтвом заради мистецтва».

Давньогрецькі та римські громадські будівлі були спроектовані для того, щоб бути міцними та корисними, а також прикрашати громадські простори та викликати громадянську гордість, — йдеться в тексті указу.

Трамп наголошує, що з такою ж метою відповідний архітектурний стиль урядових будівель обрали і батьки-засновники США.

Вони хотіли, щоб громадські будівлі Америки надихали американський народ та заохочували громадянську чесноту, — стверджується в указі.

Проте з 50-х років минулого століття федеральний уряд почав змінювати традиційні проекти модерністськими.

Трамп стверджує, що такі зміни в архітектурі часто були непопулярними серед американців, а у столиці — Вашингтоні — ще й контрастували з наявною класичною архітектурою.

За словами Трампа, з того часу є низка випадків, коли будівлі проектувалися не для зручності громадян, а щоб отримати схвальні відгуки архітекторів. Як приклад він наводить 18-поверхову Федеральну будівля Сан-Франциско.

Хоча елітні архітектори високо оцінили будівлю, багато мешканців міста вважають її однією з найпотворніших споруд у своєму місті, — запевняє Трамп.

ЗМІ зазначають, що це рішення Трампа неоднозначно сприйняли у суспільстві — в той час, як прихильники архітектурного традиціоналізму її підтримали, Американський інститут архітекторів заявив, що він «однозначно проти», оскільки громади самі повинні мати право вирішувати, які архітектурні проекти краще відповідають їхнім потребам.

Нагадаємо, Трамп може взяти участь у президентських виборах у США в 2024 році.