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Сталкери-рецидивісти виносили із Чорнобильської зони роги диких тварин, фото — Нацполіція

Сталкери-рецидивісти виносили із Чорнобильської зони роги диких тварин (ФОТО)

22 гру 2020, 11:06
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Сталкери виносили із Чорнобильської зони відчуження роги диких тварин. Їх перестріла поліція. Неподалік села Діброва поліцейський патруль виявив трьох чоловіків, які незаконно проникли до забороненої зони поза контрольно-пропускних пунктів.

Як виявилося, це був не перший їхній незаконний візит до зони відчуження, під час якого порушники намагались вивезти з неї роги тварин — раніше їх вже штрафували за такі дії, повідомили в поліції Київщини.

Порушниками виявилися мешканці Київської області. Їм від 22 до 53 років. Чоловіки пояснили, що роги знайшли у лісі і мали вивозили їх аби перепродати. Роги відправили на експертизу.

Сталкери-рецидивісти виносили із Чорнобильської зони роги диких тварин, фото — Нацполіція


Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 267−1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України.

Крім того, за незаконне проникнення до зони відчуження поліція склала на затриманих адмінпротоколи за ст. 46−1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело: Ракурс


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