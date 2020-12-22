Жорстко карати за напад на медиків пропонує Степанов

Степанов. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n148109-jorstko-karaty-za-napad-na-medykiv-proponuie-stepanov.html

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Максим Степанов, очільник Міністерства охорони здоров’я, пропонує запровадити жорстке покарання за напади на медиків під час виконання службових обов’язків.

Таке рішення було запропоноване після чергового резонансного побиття медпрацівників, які приїхали на виклик. Про це очільник відомства заявив під час брифінгу сьогодні, 22 грудня.

За даними Центру екстренної допомоги та медицини катастроф міста Києва, 20 грудня у столиці на бригаду медичної допомоги напали під час виконання службових обов’язків. Внаслідок інциденту постраждали дві жінки — 24-річна фельдшер та 64-річна медсестра.

На жінок напав пацієнт з підозрою на сильне алкогольне сп’яніння у стані агресії. Він побив їх, силою виштовхнувши фельдшера з машини та штовхаючи медсестру. Одна з медпрацівниць отримала закритий перелом лівої гомілки, а друга закриту травму лівого колінного суглоба. Для медиків цей виклик обернувся госпіталізацією.

За інформацію Нацполіції, зловмисника затримали. Їм виявився 23-річний уродженець міста Александрія Кіровоградської області. На нього заведена кримінальна справа за навмисне нанесення тілесних ушкоджень. Покарання передбачає штраф або громадські роботи.

Мені здається, що це такі речі, які повністю неприпустимі. Лікар не може відмовитися від надання допомоги. Коли є виклик, вони відразу їдуть, і попри все виконують свій обов’язок. Для медпрацівників має бути наданий статус, як у журналістів та службовців. Я вважаю, що напад має дуже суворо каратися, а відповідні зміни до законодавства вже внесені у Верховну Раду, — заявив Степанов.



За його словами, згідно з новим законопроектом, під час здійснення виклику медиків буде супроводжувати Нацполіція.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що медиків в Україні змушують брехати про коронавірус. Це визнав президент України Володимир Зеленський. На нараді щодо поширення коронавірусу він розповів, що головні лікарі медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.