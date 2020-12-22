Жестко наказывать за нападение на медиков предлагает Степанов

Степанов. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n148109-jestko-nakazyvat-za-napadenie-na-medikov-predlagaet-stepanov.html

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Максим Степанов, глава Министерства здравоохранения, предлагает ввести жесткое наказание за нападение на медиков при исполнении служебных обязанностей.

Такое решение было предложено после очередного резонансного избиения медработников, приехавших на вызов. Об этом глава ведомства заявил во время брифинга сегодня, 22 декабря.

По данным Центра экстренной помощи и медицины катастроф города Киева, 20 декабря в столице на бригаду медицинской помощи напали во время выполнения служебных обязанностей. В результате инцидента пострадали две женщины — 24-летняя фельдшер и 64-летняя медсестра.

На женщин напал пациент с подозрением на сильное алкогольное опьянение в состоянии агрессии. Он избил их, силой вытолкнув фельдшера из машины и толкнув медсестру. Одна из медработниц получила закрытый перелом левой голени, а вторая закрытую травму левого коленного сустава. Для медиков этот вызов обернулся госпитализацией.

По информации Нацполиции, злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области. На него заведено уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений. Наказание предусматривает штраф или общественные работы.

Мне кажется, что это такие вещи, которые полностью недопустимы. Врач не может отказаться от предоставления помощи. Когда вызов, они сразу едут, и несмотря на все выполняют свой долг. Для медработников должен быть предоставлен статус, как у журналистов и служащих. Я считаю, что нападение должно очень строго наказываться, а соответствующие изменения в законодательство уже внесены в Верховную Раду, — заявил Степанов.



По его словам, согласно новому законопроекту, во время вызова медиков будет сопровождать Нацполиция.

Напомним, ранее мы сообщали, что медиков в Украине заставляют лгать о коронавирусе. Это признал президент Украины Владимир Зеленский. На совещании по распространению коронавируса он рассказал, что главные врачи медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.