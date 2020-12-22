Игорь Терехов и Геннадий Кернес. Фото: facebook

https://racurs.ua/n148108-kogda-mogut-naznachit-vybory-mera-harkova-rasskazali-v-rade.html

Ракурс

Довыборы в Харькове могут пройти только в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

28 марта, скорее всего, не выйдет, могут не успеть пройти все процедуры. Об этом сообщил заместитель главы фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко, пишет «РБК-Украина».

Выборы объявляются за 60 дней — это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя, — сказал он.

Источник «РБК-Украина» в среде местного самоуправления считает, что выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени.

Политолог Владимир Фесенко назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса.

Среди фаворитов: представитель команды Кернеса, хотя она сейчас оказалась в сложной ситуации, им будет трудно сохранить единство, с высокой вероятностью Добкин, Фельдман и, возможно, Светличная.

Источники «РБК-Украина» считают, что шансы в Игоря Терехова, исполняющего сейчас обязанности мэра, достаточно высокие. Но при условии того, что он успеет до выборов создать команду и наладить контакты с местными элитами.

Бывшая глава харьковской ОГА, а ныне народный депутат Юлия Светличная пока раздумывает, однако решение будет принимать позже. Ее коллега Михаил Добкин сначала баллотировался на пост харьковского мэра, но позже отказался. Сейчас он фактически не проявляет себя в активной политике.

На прошлых выборах мэра Харькова Александр Фельдман финишировал вторым с огромным отставанием от Кернеса. Он шел от ОПЗЖ.

Напомним, похороны Кернеса состоятся 23 декабря, в этот день в городе будет объявлен траур.

В сентябре Кернеса, состояние здоровья которого значительно ухудшилось, самолетом отвезли на лечение в Германию. Однако 17 декабря стало известно, что несмотря на усилия медиков, Кернес умер.