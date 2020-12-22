Ігор Терехов і Геннадій Кернес. Фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n148108-koly-mojut-pryznachyty-vybory-mera-harkova-rozpovily-u-radi.html

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Довибори в Харкові можуть пройти тільки у дві дати. Це остання неділя березня та остання неділя жовтня.

28 березня, швидше за все, не вийде, можуть не встигнути пройти всі процедури. Про це повідомив заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко, пише «РБК-Україна».

Вибори оголошуються за 60 днів — це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень, — сказав він.

Джерело «РБК-Україна» в середовищі місцевого самоврядування вважає, що вибори в Харкові пройдуть не раніше наступної осені.

Функції мера почав виконувати секретар місцевої ради. В ОПОРІ повідомили, що виконуючий обов’язки мера не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після смерті міського голови звертається до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Політолог Володимир Фесенко назвав можливих кандидатів на перевиборах в Харкові після смерті мера Геннадія Кернеса.

Серед фаворитів: представник команди Кернеса, хоча вона зараз опинилася в складній ситуації, їм буде важко зберегти єдність, з високою ймовірністю Добкін, Фельдман і, можливо, Світлична.

Джерела «РБК-Україна» вважають, що в Ігоря Терехова, який зараз виконує обов’язки голови міста, високі шанси. Тільки йому потрібно до перевиборів створити команду і налагодити контакти з місцевими елітами.

Екс-голова Харківської ОДА, а нині народний депутат Юлія Світлична поки роздумує про вибори і рішення буде приймати пізніше. Її колега Михайло Добкін спочатку балотувався на пост харківського міського голови, але потім відмовився. Зараз він фактично не проявляє себе в активній політиці.

На минулих виборах мера Харкова Олександр Фельдман фінішував другим з величезним відставанням від Кернеса. Він йшов від ОПЗЖ.

Нагадаємо, поховання Кернеса відбудеться 23 грудня, цього дня в місті буде оголошено траур.

У вересні Кернеса, стан здоров’я якого значного погіршився, літаком відвезли на лікування до Німеччини. Проте 17 грудня стало відомо, що попри зусилля медиків, Кернес помер.