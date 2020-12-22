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Сталкеры-рецидивисты выносили из Чернобыльской зоны рога диких животных, фото — Нацполиция

Сталкеры-рецидивисты выносили из Чернобыльской зоны рога диких животных (ФОТО)

22 дек 2020, 11:06
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Сталкеры выносили из Чернобыльской зоны отчуждения рога диких животных. Их заметила полиция. Возле села Диброва полицейский патруль обнаружил трех мужчин, которые незаконно проникли в запретную зону вне контрольно-пропускных пунктов.

Как оказалось, это был не первый их незаконный визит в зону отчуждения, во время которого нарушители пытались вывезти из нее рога животных — раньше их уже штрафовали за такие действия, сообщили в полиции Киевщины.

Нарушителями оказались жители Киевской области. Им от 22 до 53 лет. Мужчины объяснили, что рога нашли в лесу и хотли вывезти их для перепродажи. Рога отправили на экспертизу.

Сталкеры-рецидивисты выносили из Чернобыльской зоны рога диких животных, фото — Нацполиция


Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 267−1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) УК Украины.

Кроме того, за незаконное проникновение в зону отчуждения полиция составила на задержанных админпротоколы по ст. 46−1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник: Ракурс


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