На п’ять партій-«привидів» стало менше в Україні, фото — Вільне Інфо

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Політичний партій стало менше в Україні. Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) у 2020 році анулював реєстраційні свідоцтва п’яти партій.

ОАСК 22 грудня повідомив про закриття ще однієї структури — Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Свідоцтво видали у 2005 році, але Міністерство юстиції України у позові надало докази того, що ця партія фактично є «привидом», тобто не проводить статутної діяльності.

Суд встановив, що Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю впродовж останніх 10 років не висувала кандидатів на виборах у Раду чи президента. Це стало підставою анулювати реєстраційне свідоцтво партії.

У лютому 2020 року до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшли позови про анулювання свідоцтв 48 партій. Судді встигли ліквідувати поки тільки партії «Третя Українська Республіка», «Трудова Україна», «Всеукраїнський патріотичний союз», «Нова сила» та Українську партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю.