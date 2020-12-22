Мер Броварів розповів подробиці нападу — “Зв’язали дитину та дружину і почали мене бити”

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Ігор Сапожко, мер Броварів, котрий став жертвою нападу невідомих у ніч на 22 грудня, розповів подробиці інциденту. Раніше Нацполіція Київської області повідомила, що група зловмисників увірвалася до будинку міського голови Броварів у селі Гнідин Бориспільського району, зв’язала його мешканців і викрала гроші та ювелірні прикраси.

Вчора о 21.30 група з п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась в мій будинок, де в цей час знаходилась моя сім’я — дружина та дев’ятирічний син. Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв’язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли, — написав Сапожко на власній Фейсбук-сторінці.

За його словами, згодом на місце події прибули правоохоронці. Відкрита кримінальна справа, триває слідство.

Переконаний, що це не просто грабіж з метою заволодіння майном. Я сприймаю цей факт як політичний тиск та розправу в чистому виді, з метою залякати та змусити мене зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів, — додав мер Броварів.

Він наголосив, що його команда «пережила брудні технології „чорного“ піару» та обшуки в міській раді.

Далі були спроби сфальсифікувати результати виборів 25 жовтня через міську ТВК, але і тут наших опонентів спіткала невдача. Тож, коли ці методи тиску не подіяли, залишився один — фізична розправа наді мною та моєю родиною, — зазначив мер.

Сапожко також порадив усім своїм опонентам «діяти виключно в правовому полі та не перетворювати вибори в Броварах на криваву бійню».

Повторні вибори у Броварах мають відбутися 17 січня.

Ігор Сапожко обіймає посаду мера Броварів з 2008 року. На посаду міського голови у 2010 році балотувався від регіоналів. На місцевих виборах 2020 року Сапожко (партія Команда Ігоря Сапожка — Єдність) отримав підтримку 44,07%. Другу сходинку посів висуванець від партії «Слуга народу» Дмитро Ратніков з 13,37%.