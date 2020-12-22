Олег Татаров, фото: zPost.me

https://racurs.ua/ua/n148131-mene-ne-areshtuut-tatarov-vidpoviv-na-pogrozy-nabu.html

Ракурс

Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, відреагував на новину про те, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вимагатиме для нього в суді арешту з правом внесення застави.

Татаров в повідомленні, опублікованому у його Telegram-каналі, заявив, що його не заарештують, а вся справа щодо нього нібито є лише PR-акцією очільника НАБУ Артема Ситника.

Не буде і не може бути ніякого арешту за повністю сфальсифікованим кримінальним провадженням, де немає жодного факту чи доказу, — запевняє Татаров.

Також Татаров заявив, що вважає цю справу особистою помстою «чиновника, який не має ні морального, ні юридичного права очолювати НАБУ».

САП проситиме для Татарова запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 10 млн грн, повідомляє агентство УНН з посиланням на прес-службу антикорупційного відомства.

Нагадаємо, НАБУ підозрює причетність Татарова до можливої фальсифікації експертизи у справі заволодіння майном Національної гвардії. Підозра Татарову стала третьою у справі про можливу фальсифікацію експертизи.