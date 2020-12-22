Олег Татаров (праворуч), фото: zPost.me

https://racurs.ua/n148131-menya-ne-arestuut-tatarov-otvetil-na-ugrozy-nabu.html

Ракурс

Олег Татаров, заместитель председателя Офиса президента, отреагировал на новость о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет требовать для него в суде ареста с правом внесения залога.

Татаров в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что его не арестуют, а все дело в отношении него якобы является только PR-акцией главы НАБУ Артема Сытника.

Не будет и не может быть никакого ареста за полностью сфальсифицированным уголовным производством, где нет ни одного факта или доказательства, — уверяет Татаров.

Также Татаров заявил, что считает это дело личной местью «чиновника, который не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ».

САП просить для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 10 млн грн, сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.

Напомним, НАБУ подозревает причастность Татарова к возможной фальсификации экспертизы по делу завладение имуществом Национальной гвардии. Подозрение Татарову стало третьим по делу о возможной фальсификации экспертизы.