Кернеса похоронят напротив Кушнарева

https://racurs.ua/n148130-kernesa-pohoronyat-naprotiv-kushnareva-foto.html

Ракурс

Умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на городском кладбище № 2. Его могила будет напротив захоронения другого мэра города — погибшего на охоте Евгения Кушнарева.

На аллее, где похоронены известные харьковчане, уже подготовили место для захоронения Кернеса, сообщило «Суспільне».

Могила расположена на центральной аллее кладбища, рядом с могилами солдат Второй мировой войны и напротив захоронений других лидеров Харьковщины — председателя облгосадминистрации Александра Масельского и мэра и главы ОГА Кушнарева.

Работники ритуальной службы подготовили крест для могилы Кернеса. Датой его смерти на табличке указано 16 декабря.

Похороны запланированы в 13.30 23 декабря. Гражданская панихида пройдет в Оперном театре, с 9.00 до 13.00. Церемония будет включать и религиозный обряд. Кернеса будут отпевать в кафедральном Благовещенском соборе харьковской епархии УПЦ Московского патриархата.

Гроб с телом повезут по улице Сумской, а движение в центре города перекроют.

Именно сценарий прощания с Кушнаревым взят за основу программы похорон Кернеса. С той лишь разницей, что в 2007 году церемония прощания была куда пышнее, чем ожидается в 2020 году.

Кушнарев на момент своей гибели на охоте был депутатом Верховной Рады и политиком всеукраинского уровня. Тогда проститься с ним в Харьков прилетели нардепы из разных фракций и спикер парламента Александр Мороз, а премьер-министр Виктор Янукович прервал официальный визит в Турцию, чтобы успеть на похороны.