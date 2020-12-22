Вытрезвители возобновила Госдума накануне Нового года в России

Вытрезвитель. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148129-vytrezviteli-vozobnovila-gosduma-nakanune-novogo-goda-v-rossii.html

Ракурс

Вытрезвители, которые существовали во времена СССР, решили возобновить в России накануне новогодних праздников.

Госдума приняла соответствующий законопроект сегодня, 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба российского парламента.

Сообщается, что документ дает регионам право с 1 января следующего года создавать медицинские вытрезвители по принципу сотрудничества с частными организациями. Власти, в свою очередь, будут определять общие правила деятельности вытрезвителей.

Ночь в вытрезвителе будет стоить в среднем 1,5 тыс. рублей, однако регионы установят точную цену самостоятельно, так как они будут брать средства на содержание вытрезвителей из местных бюджетов. По словам депутатов, такое решение спасет жизни людям, которые пьяные замерзают на улице или прибегают к насилию.

Отметим, что в СССР у вытрезвителей была репутация заведений, которые ничего хорошего своим пациентам не сулят. У попавших в «трезвяки» могли пропасть деньги, а некоторые работники применяли сомнительные способы «лечения» перепивших граждан.

Напомним, что ранее оптимальный порядок употребления алкоголя россиянам раскрыл внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Медик заявил, что бокал шампанского должен быть первым алкогольным напитком в новогоднюю ночь, а также посоветовал удержаться от водки и коньяка.