Витверезники відновила Держдума напередодні Нового року в Росії

Витвирезники. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148129-vytvereznyky-vidnovyla-derjduma-naperedodni-novogo-roku-v-rosiyi.html

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Витверезники, які існували за часів СРСР, вирішили відновити в Росії напередодні новорічних святкувань.



Держдума прийняла відповідний законопроект сьогодні, 22 грудня. Про це повідомляє прес-служба російського парламенту.

Повідомляється, що документ дає регіонам право з 1 січня наступного року створювати медичні витверезники за принципом співпраці з приватними організаціями. Влада натомість визначатиме загальні правила діяльності витверезників.

Ніч у витверезнику буде коштувати в середньому 1,5 тис. рублів, однак регіони встановлять точну ціну самостійно, оскільки вони будуть брати кошти на утримання витверезників з місцевих бюджетів. За словами депутатів, таке рішення врятує життя людям, які п’яні замерзають на вулиці або вдаються до насильства.

Зазначимо, що в СРСР у витверезників була репутація закладів, які нічого доброго своїм пацієнтам не несуть. У пацієнтів цих закладів могли зникнути гроші, а деякі працівники застосовували сумнівні способи «лікування».

Нагадаємо, що раніше оптимальний порядок вживання алкоголю росіянам розкрив позаштатний психіатр-нарколог МОЗ Євген Брюн. Медик заявив, що келих шампанського повинен бути першим алкогольним напоєм в новорічну ніч, а також порадив утриматися від вживання горілки і коньяку.