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Зсув в Ісландії, скріншот відео

Евакуювати місто довелося в Ісландії — сильні дощі призвели до зсувів (ВІДЕО)

22 гру 2020, 15:08
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В Ісландії через зсуви, спровоковані сильними дощами, довелося евакуювати місто Сейдісфіордюр, розташоване на східному узбережжі країни.

Там серйозно пошкоджено щонайменше 10 будинків, а також лінію електропередач. Через загрозу подальших зсувів 18 грудня евакуювали все місцеве населення — 700 осіб, повідомляє The Watchers.

У період з 14 по 18 грудня в місті випало до 570 мм дощу. Для порівняння, середньорічна кількість опадів у столиці країни місті Рейк’явіку становить 860 мм.

Доступ до міста дозволений лише для служб швидкого реагування, метеорологів, репортерів та бригади з ремонту електротехніки.

Про жертв стихії не повідомляється.

Також через аналогічну загрозу евакуювали жителів деяких районів поблизу порту Эскифьордюр на сході Ісландії.


Нагадаємо, влітку на відео потрапив гігантський зсув у Норвегії, котрий відправив у море вісім будинків.


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