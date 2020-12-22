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Зсув в Ісландії, скріншот відео
Евакуювати місто довелося в Ісландії — сильні дощі призвели до зсувів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148128-evakuuvaty-misto-dovelosya-v-islandiyi-sylni-doschi-pryzvely-do-zsuviv-foto.htmlРакурс
В Ісландії через зсуви, спровоковані сильними дощами, довелося евакуювати місто Сейдісфіордюр, розташоване на східному узбережжі країни.
Там серйозно пошкоджено щонайменше 10 будинків, а також лінію електропередач. Через загрозу подальших зсувів 18 грудня евакуювали все місцеве населення — 700 осіб, повідомляє The Watchers.
У період з 14 по 18 грудня в місті випало до 570 мм дощу. Для порівняння, середньорічна кількість опадів у столиці країни місті Рейк’явіку становить 860 мм.
Доступ до міста дозволений лише для служб швидкого реагування, метеорологів, репортерів та бригади з ремонту електротехніки.
Про жертв стихії не повідомляється.
Також через аналогічну загрозу евакуювали жителів деяких районів поблизу порту Эскифьордюр на сході Ісландії.
Нагадаємо, влітку на відео потрапив гігантський зсув у Норвегії, котрий відправив у море вісім будинків.
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