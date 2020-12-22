Зсув в Ісландії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n148128-evakuuvaty-misto-dovelosya-v-islandiyi-sylni-doschi-pryzvely-do-zsuviv-foto.html

Ракурс

В Ісландії через зсуви, спровоковані сильними дощами, довелося евакуювати місто Сейдісфіордюр, розташоване на східному узбережжі країни.

Там серйозно пошкоджено щонайменше 10 будинків, а також лінію електропередач. Через загрозу подальших зсувів 18 грудня евакуювали все місцеве населення — 700 осіб, повідомляє The Watchers.

У період з 14 по 18 грудня в місті випало до 570 мм дощу. Для порівняння, середньорічна кількість опадів у столиці країни місті Рейк’явіку становить 860 мм.

Доступ до міста дозволений лише для служб швидкого реагування, метеорологів, репортерів та бригади з ремонту електротехніки.

Про жертв стихії не повідомляється.

Також через аналогічну загрозу евакуювали жителів деяких районів поблизу порту Эскифьордюр на сході Ісландії.

Нагадаємо, влітку на відео потрапив гігантський зсув у Норвегії, котрий відправив у море вісім будинків.