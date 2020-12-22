Оползень в Исландии, скриншот видео

https://racurs.ua/n148128-evakuirovat-gorod-prishlos-v-islandii-silnye-dojdi-priveli-k-opolznyam-video.html

Ракурс

В Исландии из-за оползней, спровоцированных проливными дождями, пришлось эвакуировать город Сейдисфиордюр, расположенный на восточном побережье страны.

Там серьезно повреждены не менее 10 домов, а также линия электропередач. Из-за угрозы дальнейших оползней 18 декабря эвакуировали все местное население — 700 человек, сообщает The Watchers.

В период с 14 по 18 декабря в городе выпало до 570 мм дождя. Для сравнения, среднегодовое количество осадков в столице страны городе Рейкьявике составляет 860 мм.

Доступ в город разрешен только для служб быстрого реагирования, метеорологов, репортеров и бригады по ремонту электротехники.

О жертвах стихии не сообщается.

Также из-за аналогичной угрозы эвакуировали жителей некоторых районов вблизи порта Эскифьордюр на востоке Исландии.

Напомним, летом на видео попал гигантский оползень в Норвегии, который отправил в море восемь домов.