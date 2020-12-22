Алексей Гуськов, фото: wikipedia.org

https://racurs.ua/n148127-rossiyskogo-aktora-edinorossa-ne-budut-puskat-v-ukrainu.html

Ракурс

Российского актера Алексея Гуськова включили в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Письмо о включении его в «черный список» поступило от СБУ 11 декабря. Соответствующим приказом Минкульта от 21 декабря № 2415 российского актера было включено в перечень, информируют в пресс-службе ведомства.

Решение было принято автоматически. Представители министерства сообщили, что не имеют полномочий в формировании списка, а потому выполнили требование СБУ.

Российский актер и продюсер Алексей Гуськов с 2001 года является членом партии «Единая Россия».

Он неоднократно наведывался в Крым после незаконной оккупации полуострова. Кроме этого, актер был приглашенным гостем пропагандистских мероприятий Кремля и откровенно поддерживал международную политику Владимира Путина.

В частности, на фестивале «Евразийский мост» Алексей Гуськов не сдерживал восторга от того, что украинский полуостров незаконно стал российским.

В многочисленных интервью российский актер выражал свое пренебрежение к украинским властям и историческим фактам. В частности, Гуськов заявлял, что Киев «никогда не имел исторической ценности».

Мы никогда не были братскими народами. «Мать городов русских — Киев» — это все легенды, — заявлял актер.

Ранее «Ракурс» сообщал, что дальнейшую поддержу боевиков на Донбассе со стороны России пообещал Владимир Путин.