Причину нового энергетического кризиса назвали ученые

Энергетика. Фото: Istock

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Изменения климата, связанные с глобальным потеплением, заставят человечество создавать более сотни новых электростанций из-за нехватки электричества.

Ученые отмечают, что по мере роста температур охладительные системы перестанут помогать, так как электростанции будут не в состоянии работать в условиях более жарких дней. Об этом сообщает «Популярная механика».

Исследователи отмечают, что тепловые электростанции уже сейчас вынуждены сокращать выработку энергии в жаркие дни на более чем 10% из-за ограничений системы охлаждения. Причиной таких действий является то, что воздух и вода, используемые для охлаждения станций, слишком быстро нагреваются.

По мнению ученых, это может стать большой проблемой в будущем, поскольку температура воздуха будет только расти, и все больше людей не смогут пользоваться кондиционерами.

При глобальном потеплении в 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем отключения электростанций в жаркие дни могут удвоиться. Однако самое страшное в этом процессе это не уязвимость инфраструктуры, а то, что чем больше людей будут пользоваться кондиционерами, тем больше парниковых газов будет выбрасываться в атмосферу, что вызовет только обратный эффект — увеличение температуры.

Отмечается, что уже к середине века люди обнаружат, что для восполнения потерь электроэнергии из-за тепла может потребоваться 100−200 дополнительных электростанций среднего размера. Поэтому исправить положение возможно только в том случае, если перейти на возобновляемые источники энергии. Таким образом можно сократить выбросы парниковых газов, что замедлит глобальное потепление, но и уменьшит негативное воздействие глобального потепления энергетическую инфраструктуру.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменение климата может послужить тому, что осень как красочная и яркая пора года может практически прекратить свое существование. Новое исследование показывает, что уже к концу столетия «золотая осень» сократится практически на неделю.